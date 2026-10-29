Güllü’nün kızına bir soruşturma daha açıldı

Annesi Güllü'yü 5. kattaki evinin camından aşağı atarak ölümüne sebep olan ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Tuğyan Ülkem Gülter'e, hemşirelik yaptığı dönemde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle bir soruşturma daha açıldı. Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa görüntüler sunması üzerine hastalara iğne yapılması, yoğun bakım hastalarına yönelik davranışlar ve bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterilmesi konuları incelemeye alındı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı adli, İl Sağlık Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı.

Savcılığa yapılan başvuruda, Gülter'in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla bazı hastalara uyumaları için iğne yaptığı belirtildi. Hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu da dosyaya yansıyan konular arasında yer aldı. Hastanede görev yaptığı döneme ait olduğu belirtilen kayıtlarda, Gülter'in bir mesai arkadaşıyla halay çektiği ve yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği yönünde başvuru yapıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör