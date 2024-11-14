‘Gülmeyen olursa parası iade

Ünlü komedyenlerinden Yasemin Sakallıoğlu, kapalı gişe gösterisi 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' ile Bostancı'da sahnedeydi. Ünlü komedyen iki saat boyunca izleyenlere kahkaha tufanı yaşattı. Gösteri öncesi basın mensuplarıyla buluşan Sakallıoğlu, "Gülmeyene para iadesi yapıyor musunuz?" şeklindeki muhabirlerin esprili sorusuna ise "Bugüne kadar gülmeyen olmadı ki ben seyircilerime tek tek bakarım. Ama biri hiç gülmedim derse ve gerçekten de o paraya ihtiyacı varsa ben öderim" diye cevap verdi. Sakallıoğlu, önümüzdeki günlerde Ankara'dan Sivas'a, Mersin'den Eskişehir'e uzanan turnesiyle tüm Türkiye ile buluşacak.