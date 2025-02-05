GÜNAYDIN mali denetime yakalanan 150 sanatçıdan en dikkat çeken isimlere ulaştı: İşte radara takılan 8 isim

KAYIP 1 MİLYAR 500 MİLYON TL

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele sürüyor! Hemen her alandaki sektör ve meslekleri inceleyen VDK (Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı) bu kez oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarını mercek altına aldı.

Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük gösterdiği belirlendi. Ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olduğu tespit edildi.

İncelemede ilk aşamada 150 ünlünün gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilmişti. Devletten gizlenen paranın 1 milyar 500 milyon lira olduğu sanılıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre 150 kişilik ünlü listesinde Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi isimler de yer alıyor.