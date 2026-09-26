Güneş perşembe akşamı atv’de doğdu!

Atv'nin yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer' önceki akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Kantar Medya'nın verilerine göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde dizi; AB Sosyal Statü'de yüzde 4,26 izlenme oranı ve yüzde 14,46 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

KENAN'IN HAYATI SARSILDI!

İkinci bölümde Leyla'nın üç yıl sonra Adana'ya dönmesi, Kozanlar ile Atahanlıların hayatını altüst etti. Kenan ile Hanzade'nin düğününe gelen Leyla, hayatta olduğunu ve oğlunun kendisinden koparıldığını haykırdı. Celadet'in yıllardır sakladığı büyük yalan ortaya çıkarken Ceyhun, Kenan ve ailesine duyduğu güveni kaybetti. Oğluna kavuşmak için her şeyi göze alan Leyla, hiç beklemediği birinden yardım aldı. Leyla, üç yıl sonra kavuştuğu oğluna sarıldı. Emir, karşısındaki kadının annesi olduğunu öğrenirken Leyla da uzun zamandır özlemini çektiği oğluyla ilk kez baş başa kaldı. Bölümün finalinde ise Emir'i yanına alan Leyla'nın kaçışı, Kenan ile Ceyhun'u karşı karşıya getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör