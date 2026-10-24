’Güneşin Doğduğu Yer’ en çok izlenen dizi oldu

Altıncı bölümüyle ekrana gelen 'Güneşin Doğduğu Yer', FIFTY5 BLUE TR tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu. Sacit Temiz'in ölüm haberinin ardından gözaltına alınan Kenan'ı çıkaracağını düşünen Hanzade, Celadet'in başka bir avukat çağırmasına tepki gösterdi. Kenan'ın tutuklanmasıyla gerilim daha da büyüdü. Sacit'in ölümünden kendisini sorumlu tutan Kenan, cezasını çekmeye hazır olduğunu söyledi. Kenan'ı cezaevinde ziyaret eden Leyla, Emir'den ayrı geçirdiği üç yılın acısını anlatarak onu gözyaşlarına boğdu. Yine de kendisi için kötülük dilemediğini, oğlunu kucağına verdiğinde sevdiği eski Kenan'ı gördüğünü söyledi. Sacit'in ailesine kan parası teklif etmek için hastaneye giden Celadet ise cenazelerin kaydında yanlışlık yapıldığını ve Sacit'in hayatta olduğunu öğrendi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Kenan serbest kaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör