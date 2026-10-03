’Güneşin Doğduğu Yer’ İki kategoride birden birinci

ATV
dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in, yeni bölümü önceki akşam yayınlandı. Bölüm; Kantar Medya tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde AB Sosyal Statüde yüzde 4.32 izlenme oranı ve yüzde 14.22 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 4.92 izlenme oranı ve yüzde 14.44 payı alarak 'iki kategoride de birinci' oldu. Üçüncü bölümde Leyla gece gizlice Kozan konağına girdi ve Emir'in odasını buldu. Annesinin geldiğini anlayan Emir ona sarıldı. Anne oğul birbirlerine sarılarak uyudu. Onları bulan Gül, odanın kapısını dışarıdan kilitleyip konak halkına haber verdi. Kenan, hemen Emir'i odadan çıkardı. Leyla hiç değilse oğlunu görmesine izin vermesi için yalvardı, Leyla gitmek istemeyince Kenan onu zorla arabaya bindirip Üçkuyu'daki bağ evine götürdü.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör