‘Güneşin Doğduğu Yer’ tüm kategorilerde birinci oldu

Perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelen 'Güneşin Doğduğu Yer', Fifty5 Blue tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde 'Tüm Kişiler' yüzde 6,46 izlenme oranı ve 19,79 izlenme payı, AB Sosyal Statüde 3,95 izlenme oranı ve 13,46 izlenme payı, 20+ABC1'de 5,35 izlenme oranı ve 16,14 payı alarak 'üç kategoride de birinci' oldu.

LEYLA'NIN UMUDU YARIM KALDI

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği 'Güneşin Doğduğu Yer', önceki akşam yedinci bölümüyle ekrana geldi. Kenan, Leyla'ya Emir'le birlikte yeniden bir aile olmayı teklif etti. Leyla hemen cevap vermese de oğluna kavuşma ihtimaliyle derinden etkilendi. Kenan, Ceyhun'un Leyla'ya evlenme teklifi ettiğini öğrendi. Mahalleye gidip Leyla'nın karşısına çıkan Kenan, onu arabasına bindirip kaçırdı.