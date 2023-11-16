Günler sonra kızına kavuştu

'Müge anlı ile Tatlı Sert'in önceki günkü yayınına Eskişehir Odunpazarı'ndan gelen Deniz Hanım, evli iki çocuk annesi olan 31 yaşındaki kızı Derya'yı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 9 Kasım'da eşiyle yaşadığı evden kaybolan Derya Hanım'ın telefonuna ulaşılamaması ve evde 50 bin TL miktarında parayla kaybolmuş olması annesinde hayati endişe yaratmaya başlamıştı. Annesi "Kızımı takıntı haline getiren İlhan adında biri vardı, ondan şüpheleniyorum, kızımı kaçırmış olabilir" dedi. İddialar üzerine İlhan Bey canlı yayına bağlandı ve Derya'nın yanında olmadığını, başka biriyle gitmiş olabileceğini söyledi. Yayın devam ederken bir izleyici arayarak Derya'nın 24 yaşında Berkan adında biriyle beraber olduğunu söyledi. Yayına bağlana Berkan Bey ise Derya'nın yanında olduğunu, Ankara'da birlikte olduklarını, internetten tanıştıklarını söyledi. Derya dün ise Ankara'da yanına kaçtığı Berkan'ı bıraktı ve canlı yayına annesinin yanına geldi.