‘Günlük hayatımız klip oldu’

SON dönemde müzik piyasasında dikkat çeken Semicenk ve Doğu Swag; yeni projeleri 'Küle Dönmüşsün'ün tanıtımında gazetecilerle bir araya geldi. Geçen yıl beraber seslendirdikleri 'Pişman Değilim'le rekorlar kıran ikiliden Semicenk, "Doğu'yla beraber 3. projemiz. Yine keyifli bir iş yaptık" dedi. Doğu Swag ise "Bizim şarkılarımız plana bağlı olmadan ortaya çıkıyor. Yine spontane şekilde gelişti" dedi. İkili şarkının klibi hakkında da "Günlük hayatımızı yaşadık. Görüntüler habersiz çekildi. Ortaya samimi bir iş çıktı" dedi.