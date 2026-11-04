Gupi 10 günde gişenin zirvesinde

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GUPSE Özay'ın çocukluk anılarından ilham alarak kaleme alıp seslendirdiği 'Gupi ve Gülmeyen Kral', vizyona girdiği günden bu yana ilgiyle karşılaştı. Film, ilk 10 günde ulaştığı 376 bin seyirci ile 2026 yılında vizyona giren Türk filmleri arasında gişenin zirvesine yerleşerek yılın en iyi rakamıyla rekor kırdı. İstanbul gösteriminin ardından Avrupa yolculuğuna çıkan film, Almanya'daki ve Hollanda'daki gösterimleriyle yurt dışındaki izleyicileriyle bir araya geldi.