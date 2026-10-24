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Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:24

Gupse Özay'dan kan donduran "intikam" itirafı! "Enerjimle mahvederim"

Ekranların sevilen yüzü ve başarılı komedyen Gupse Özay, katıldığı programda yaptığı tüyler ürperten itiraflarla herkesi şoke etti! Sempatik tavırlarıyla tanınan ünlü oyuncunun bilinmeyen karanlık yüzü ve "Uzaktan mahvederim" çıkışı magazin gündeminde ses getirdi! İşte o açıklamalar...

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Gupse Özay’dan kan donduran intikam itirafı! Enerjimle mahvederim
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Her zaman güler yüzü ve eğlenceli projeleriyle görmeye alışkın olduğumuz Gupse Özay, iç dünyasına dair bambaşka bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Kendisini "kinci ve intikamcı" olarak tanımlayan başarılı oyuncu, kendisine yapılan hiçbir şeyi, en ince ayrıntısına kadar asla unutmadığını dile getirdi. İçindeki intikam duygusunu bastırmaya ve durdurmaya çalışsa da, affetmek istemediği kişilere karşı oldukça acımasız olabildiğini açıkça itiraf etti.

"BANA CADI DERLER, ENERJİMLE MAHVEDERİM!"

Kendisine çok kötülük yapanları fiziksel bir hamleye gerek kalmadan, sadece enerjisiyle etkilediğini belirten Özay, nazarının çok değdiğini söyledi.

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Ünlü isim, "Çok kötü bir şey yapan insanı uzaktan enerjimle mahvederim. Bana cadı derler, yemin ederim..." sözleriyle dikkat çekti. Aslında affetmeye oldukça meyilli bir yapısı olduğunu vurgulasa da, sınırı aşanlar için bu özel enerjisini kullandığını esprili bir dille anlattı.

KENDİ SAVAŞINI TEK BAŞINA VERİYOR

İkili ilişkilerdeki kriz yönetimine de değinen başarılı oyuncu, birine gıcık olduğunda yakın arkadaşlarına dert yanıp onları doldurmak isteyebileceğini belirtti.

Ancak karşı tarafın "Benim o kişiyle bir problemim yok" demesini son derece makul karşıladığını ve başkalarını işin içine katmadan kendi derdini kendi başına hallettiğini ifade etti. Gupse Özay'ın bu dobra ve "cadı" itirafları, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Gupse Özay'dan kan donduran "intikam" itirafı! "Enerjimle mahvederim"
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