Gupse Özay'dan kan donduran "intikam" itirafı! "Enerjimle mahvederim"

Kendisini "kinci ve intikamcı" olarak tanımlayan başarılı oyuncu, kendisine yapılan hiçbir şeyi, en ince ayrıntısına kadar asla unutmadığını dile getirdi. İçindeki intikam duygusunu bastırmaya ve durdurmaya çalışsa da, affetmek istemediği kişilere karşı oldukça acımasız olabildiğini açıkça itiraf etti.