Güvenlik görevlileriyle parkı turladı

Oyuncu Afra Saraçoğlu önceki gün Bebek Parkı'nda objektiflere takıldı. Yanında birden fazla güvenlik görevlisiyle yürüyen Saraçoğlu, parktakilerin ilgi odağı oldu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu "Reklam çekimi vardı, şimdi başka bir bölümün çekimine gidiyorum" açıklamasında bulundu. Yeni projelerle ilgili sorulara "Eh işte bakıyoruz, okuyoruz bir şeyler" diyerek değerlendirme sürecinde olduğunu ifade etti. Saraçoğlu, yaz planları hakkında ise "Tatil yapmadan olur mu, tabii ki tatil yapacağım" dedi.