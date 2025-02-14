Haber turu

'İLK DEFA BALDIZ OLDUM'

Hamdi Alkan'ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı, kadrosunda Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar gibi isimlerin rol aldığı 'Baldız' filminin çekimleri tamamlandı. Yıl içinde seyirciyle buluşması planlanan film için kutlama yemeği düzenlendi. Filmde 'Baldız' karakterini canlandıran Oya Başar, "Ben kaynana oldum, kayınvalide oldum, ilk defa baldız oldum. Şimdi bunu deniyorum. Hepsinin ayrı ayrı düşünceleri, karakterleri oluyor. Aile yapısı içinde çok farklılar. Burada daha farklı bir şey yaptık. Biz severek oynadık. İyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Oyunculukta yaşın önemli olmadığını vurgulayan Asuman Dabak ise "Biz sanatımıza aşığız. Dünyaya yeniden gelecek olsam oyuncu olmak isterdim. Bunun yaşla hiçbir ilgisi yok. Biz sanatçı doğduk ve sanatçı olarak ölmek isteriz. Biz hancıyız yolcu değiliz" dedi.





'AŞKIMIZ İLK GÜNKÜ GİBİ'

ÜNLÜ şarkıcı Atiye, geçtiğimiz günlerde eşi Erol Sebebci ile bir davete katıldı. Atiye, gecenin sonunda ilk defa sosyal medya hesabından eşiyle öpüşürken fotoğraflarını paylaşarak "Aşkımız ilk günkü gibi" mesajını verdi. Binlerce beğeni yağmuruna tutulan fotoğraf hayranlarında şaşkınlık yarattı.





GÜLİZ'DEN YENİ ŞARKI

Şarkıcı Güliz Ayla, solo yolculuğunda hiç ara vermeden çalışıyor. Son iki yıl içinde, birçok tekliye imza atan Ayla, bu sefer ilk defa yan yana geldiği oyuncu müzisyen Mert Carim ve Mert Başoğlu ortaklığından doğan 'Sur' şarkısını yorumladı. Şarkı, dün dijital platformlarda yayınlandı.





BİRAZ MÜZİK BİRAZ KAHKAHA

MÜJDE Kızılkan, aşkı, ilişkileri ve mizahı müzikle buluşturduğu gösterisi 'Müjde Müjde Size'yle Maslak'taki etkinlik merkezinde sevenleriyle buluştu. Kızılkan, "Bu akşam burada dinleyeceğiniz bazı şarkılar belleklerinizde eskisi gibi kalmayacak. Herkesin bildiği Türkçe pop şarkıları, ilişki kronolojisine göre yeni kavramları işliyorum. Hikayesi olan misafirlerimizin hikayelerini dinleyeceğimiz interaktif bir program yapıyoruz" dedi.



SİNEMA TADINDA BELGESEL

YAPIMCILIĞINI ve yönetmenliğini Erol Koçan'ın üstlendiği 'HUSİN' adlı belgesel filmi, Londra ve İstanbul gösterimlerinin ardından sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Ünlü şef Hüseyin Özer'in hayat hikayesini anlatan film, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Londra galasında BBC yetkililerinin de filmi izlediği ve kendi kanallarında yayınlanması için teklifte bulundukları bildirildi. Anlaşma sağlanırsa, HUSİN, bir Türk yönetmen tarafından çekilip BBC'de yayınlanan ilk proje olacak.