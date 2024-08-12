‘Haber vermek istedim şantaj yapmadım’

Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini babası ve menajerine atan İ.Y. hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. GÜNAYDIN'a konuşan İ.Y., Tilki'nin bilgilerini göndermesinin nedenini onları uyarmak olduğunu ve bundan dolayı para almadığını söyledi. İyilik yapmak isterken başının yandığını, amacının şantaj yapmak olmadığını belirten İ.Y., şunları söyledi:"Ben Aleyna Tilki'nin bilgilerini bir sayfada gördüm. Sonra kendisine yazdım. 'Sizin bilgilerinizi gördüm, bunlar paylaşılmış' diye gönderdim. Kendisi görmeyince sekreterine yazdım. Kendisi bana suç attı. Güya bu bilgileri ben çıkarmışım gibi benden şikayetçi oldu. Ben bu bilgileri kendisinin haberi olsun, şikayetçi olsun diye attım. Kendisine şantaj yapmadım, para da almadım. Bu arada kendisiyle hiç konuşmadık bile, bana hiç sormadan direkt şikayetçi olmuş." Ayrıca İ.Y.'nin internette gördüğünü söylediği Tilki'ye ait bilgiler hâlâ erişime açık. Bu videolarda Tilki'nin okul notları ve kişisel bilgileri yer alıyor.