‘Hadise’den başka kimseyle düet yapmam’

'BABA' adlı yeni albümü ile 100 milyonun üstünde tıklanma alan rapçi Burak Lvbel C5 önceki gece işletmeciliğini Mert Sonur ve Emre Ağyıldız'ın yaptığı Gayrettepe'de yer alan mekanda sahne aldı. Ünlü rapçi ''12 yıllık sanat hayatımda kendi yerimde çalışmalarıma Çakal'la beraber devam ediyorum. Şarkım şu anda Türkiye'de 1 numara, bunun hazzını yaşıyorum. Kendime rakip görmüyorum, tek rakibim kendimim, sene sonuna kadar o kadar çok şarkı çıkaracağım ki, seven sevmeyen şaşıracak. Sefo ile Çakal arkadaşım ama 1 numara olunca onlara çok büyük bir eziyet oluyor tabii ama olmaya da devam edeceğim'' dedi. Ünlü rapçi bir hayalini de açıkladı: ''Tek isteğim sahne duruşunu, sesini, dansını çok beğendiğim Hadise ile düet yapmak. Onun dışında başka kimseyle düet yapmak istemiyorum.''