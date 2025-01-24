Hakan Altun’dan ‘Kadınım’ yorumu

Çeşitli sanatçıların yer aldığı 'Bir Tanju Okan Efsanesi' adlı albüm, 14 şarkıdan oluşan repertuvarıyla kısa sürede dijital platformlarda büyük başarıya ulaştı. Albümde yer alan isimlerden biri de, aşk şarkılarına kattığı yorumla sevilen ünlü şarkıcı Hakan Altun oldu. Altun, sözleri Mehmet Teoman'a, bestesi Alain Yves Reginald Goraguer'e ait olan 'Kadınım' adlı şarkıyı seslendirdi. Albümün dokuzuncu teklisi olan ve Türk pop müziğinin klasikleri arasında yer alan şarkı, Altun yorumuyla da çok beğenildi.