Hakaret edeni 12 bin liraya affediyor

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlere savaş açtı. Ekinci'nin şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı. 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, suçun uzlaşma kapsamında olduğunu belirtti. Uzlaştırmacı hem Ekinci hem de Ekinci'ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya kullanıcılarına ulaştı. Ekinci, 12 bin lira karşılığında kendisine hakaret eden kişiyle uzlaşacağını, şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi. Şarkıcının uzlaşarak şikayetinden vazgeçmek için her bir kişiden 12 bin lira istediği de öğrenildi.Şarkıcıya hakaret ederek şüpheli olan isimlerden bir kısmının 12 bin lirayı Ekinci'ye ödediği, bir kısmının da teklifi kabul etmeyip hakkındaki soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.