Hakim karşısına çıktığı kıyafetle gündem olan Merve Taşkın’ın müstehcen fotoğraf davasında karar çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı üzerine başlatılan soruşturmada sosyal medya fenomeni olduğunu iddia eden 25 yaşındaki Merve Taşkın hakkında 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ceza istemiyle dava açılmıştı.
DAVA AÇILDI
İddianamede, Merve Taşkın'ın Instagram hesabı üzerinden teşhircilik yaparak müstehcen fotoğraflarını paylaştığı, bir internet sitesinden çıplak fotoğraflarını koyarak satışa çıkardığı bu fotoğrafların herkese açık olup herkesin gördüğünü şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. İddianamede Taşkın'ın savunmasına da yer vererek fotoğrafların müstehcen olmadığını düşündüğünü söylediği yer almıştı.
KIYAFETLERİ GÜNDEM OLDU
Geçtiğimiz celse hakim karşısına çıkan Merve Taşkın mahkemede tercih ettiği mini etek ve tüylü büstiyerle görenleri şaşırtmıştı. Taşkın savunmasında fotoğrafların müstehcen olmadığını ifade etmişti. Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Taşkın ve avukatı Feyza Altun katıldı. Sanık Merve Taşkın'ın pembe takım ve içerisine giydiği bikini üstüyle yine dikkat çekmeyi başardı.
MÜTALAA VERİLDİ
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Taşkın'ın tamamen çıplak olduğu fotoğraf ve videolarının bulunmadığını, bu kapsamda da müstehcen niteliği taşımadığını aktardı. Son sözü sorulan sanık, takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.
''ÇOK MUTLUYUM''
Mahkeme, sanık Merve Taşkın'ın üzerine atılı olan suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Duruşma çıkışı avukat Feyza Altun, beraat ettiklerini belirterek "Bu çok önemli bir karardı. Çünkü Türkiye'de özellikle kadınların giyimine kuşamına ve yaşam biçimine saldırı niteliğindeki bu dava lehimize sonuçlandı. Ben çok mutluyum kendi adıma. Çok stresliydi çünkü Merve, güzel oldu" dedi. Merve Taşkın, "Ben de çok mutluyum" deyince avukatı ile birbirlerine sarıldılar.