Hakim karşısına çıktığı kıyafetle gündem olan Merve Taşkın’ın müstehcen fotoğraf davasında karar çıktı!

''ÇOK MUTLUYUM''

Mahkeme, sanık Merve Taşkın'ın üzerine atılı olan suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Duruşma çıkışı avukat Feyza Altun, beraat ettiklerini belirterek "Bu çok önemli bir karardı. Çünkü Türkiye'de özellikle kadınların giyimine kuşamına ve yaşam biçimine saldırı niteliğindeki bu dava lehimize sonuçlandı. Ben çok mutluyum kendi adıma. Çok stresliydi çünkü Merve, güzel oldu" dedi. Merve Taşkın, "Ben de çok mutluyum" deyince avukatı ile birbirlerine sarıldılar.