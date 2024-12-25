Halkın parası işte böyle uçup gitti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) düzenlediği konserler için harcanan skandal ücretler, sanatçıların yılbaşı ücretlerinin ortaya çıkmasıyla bir kez daha gündeme geldi. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın skandal konser harcamalarıTürkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa süre önce sanatçıların yılbaşında alacağı güncel ücretlerin açıklanmasıyla birlikte konu bir kez daha gündeme geldi.

Açıklanan ücretlerle, belediyenin yaptığı harcamaların arasındaki fark dikkat çekici boyutta! Örnek olarak yılbaşı gecesi 20 milyon TL kazanan Hadise'nin aldığı bu rakam, ABB'nin bu sanatçı için harcadığı toplam 94 milyon TL'nin 5'te biri kadar. Benzer şekilde, ABB'nin Gülşen konser için 78 milyon TL harcadığı ancak sanatçının yılbaşı sahnesinden ise 8 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

Kenan Doğulu için ABB, 13,6 milyon TL harcama yaparken, sanatçının yılbaşı sahnesinden ise 7 milyon TL kazanacağı belirtildi. Bu durum, ABB'nin harcamalarının yönetimiyle ilgili eleştirileri artırırken, sanatçılara yapılan ödemelerin yüksekliği kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.





RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ

ABB, 30 Ağustos'taki Tan Taşçı konseri için 41,9 milyon TL, Kenan Doğulu ve Yalın konserleri için 39 milyon TL, 19 Mayıs'taki Sıla konseri için 16,5 milyon TL, 23 Nisan 2024'teki Semicenk, Gazapizm ve Ediz konserleri için ise 71 milyon TL harcandığını da bizzat açıklamıştı.

Yavaş'ın açıkladığı verilere göre, 5 yılda toplam 810 milyon TL'nin konserlere harcandığı ve konserlerin yalnızca yüzde 11'inin Enfest Organizasyon'a verildiği belirtilmişti. Ancak şirketin ABB'den 98 konser aldığı paylaşımlarla ortaya çıkınca bu açıklamalar kamuoyunda tartışma yaratmıştı.