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Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:26

Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."

İlişkilerini uzun süredir gizli tutmalarına rağmen Suki Waterhouse, bu yılın başlarında Robert'la yaklaşık beş yıllık aşkını itiraf etmişti. Birkaç gün önce ise Suki Waterhouse, uzun süredir erkek arkadaşı olan Robert Pattinson'dan hamileliğini resmen doğrulamıştı. Sahnede verdiği bu haberin ardından çiftin çocuklarını birlikte büyüteceği ev görüntülendi.

Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: Doğuştan şanslı...

Birlikte yaşamaya hazırlandıkları yeni evleri, adeta büyüleyici bir konuma ve tasarımla tercih edilmiş. Yeşillikler içerisinde ve doğayla uyumu bir tasarıma sahip olan bu ev, çocuk büyütmek için geniş ve rahat hareket edebileceği bir alana sahip.

Robert Pattinson ve Suki Waterhouse, 7,5 Milyon Dolarlık evlerinde ebeveyn olarak birlikte hayatlarına başlamaya hazırlanıyorlar.

Robert ve Suki, evi Şubat ayında tasarımcı Marissa Ribisi'den satın aldı. Evine kendine özgü tasarımıyla dikkat çeken ev, Los Angeles'ın tepelerinde yer alıyor. İngiliz ikilinin evi, dünyaca ünlü Hollywood Sign'a da oldukça yakın.

İspanyol tarzına sahip olan ve taş işçiliğiyle dizayn edilmiş bu ev, üç yatak odalı ve üç banyolu bu ev, açık kat tasarımına sahip olması sayesinde oldukça ferah bir yapıya sahip.

Çiftin ilişkileri, uzun zamandır gizli tutulmuş olsa da, sonunda birlikte olduklarını kabul etmelerinin hemen ardından hamileliğini de duyurdu.

Hayranlarının "büyük bir aşk" olarak adlandırdığı bu ilişki, uzun zaman medya gündeminden uzak tutulmaya çalışılsa da, birlikte göründükleri anlar sıklıkla kameralara yansıdı.

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Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
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