Hande Subaşı’nın yıllar sonra gelen evlilik itirafı! "20 yaşında çocuğum olabilirdi"

Röportaj sırasında muhabirin, "Ama lise öğrencisi olmaz tabii" şeklindeki sözleri ise kısa süreli bir gülüşmeye neden oldu. Subaşı, bu yoruma esprili bir şekilde karşılık vererek, "Gerçi genç gösteriyorum ben ama... 40 göstermiyorum ama..." ifadelerini kullandı.