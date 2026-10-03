Hande Subaşı’nın yıllar sonra gelen evlilik itirafı! "20 yaşında çocuğum olabilirdi"

Ünlü oyuncu Hande Subaşı, katıldığı bir röportajda oyuncuların yaşları ilerledikçe karşılaştıkları rol değişimleri hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Muhabirin, "Şu an bir anne rolünü oynar mısınız?" sorusuna tereddüt etmeden "E tabii" yanıtını veren Subaşı, ardından kendi hayatından verdiği örnekle dikkat çekti. 42 yaşındaki oyuncu, daha genç yaşta evlenip çocuk sahibi olması durumunda bugün 20 yaşını aşmış bir çocuğunun bulunabileceğini dile getirdi.
Röportaj sırasında muhabirin, "Ama lise öğrencisi olmaz tabii" şeklindeki sözleri ise kısa süreli bir gülüşmeye neden oldu. Subaşı, bu yoruma esprili bir şekilde karşılık vererek, "Gerçi genç gösteriyorum ben ama... 40 göstermiyorum ama..." ifadelerini kullandı.
Muhabirin, lise çağında bir çocuğun annesini canlandırıp canlandıramayacağını yeniden sorması üzerine oyuncu, kendi hayatından yola çıkarak konuyu açıkladı.
Subaşı, "Ya benim gerçek hayatta 20 yaşında evlenip çocuk yapsaydım, benim lisede, üniversitede çocuğum olabilirdi" sözleriyle, böyle bir karakteri canlandırmasının kendisi açısından oldukça doğal olabileceğini ifade etti. Oyuncunun sorular karşısındaki samimi ve esprili yaklaşımı da röportajın öne çıkan anlarından biri oldu.