31Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, göreve gelir gelmez eski başkan Tunç Soyer'in izlerini silmek için harekete geçti. Tugay, son olarak Soyer tarafından kurulan ve büyükşehir çatısı altında hizmet veren İzmir Şehir Tiyatrolarının Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ile yolları ayırma kararı aldı.Başkan Tugay'ın, Erten'e yaptığı muamele sanat dünyasında rahatsızlığa neden oldu. Zafer Algöz, İzmir BB Başkanı Tugay'ın kararını eleştirdi: "Hani nerede liyakat? Elini öpmeniz gerekirken, 'Sen git adamım gelsin' dediniz… Pes! İzmir'in dağ gibi sorunlarını çözmek yerine, hayli yol kat etmiş tiyatronun yönetimiyle saçma bahanelerle uğraşmak yakışmıyor Cemil Tugay!"