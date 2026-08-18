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Giriş Tarihi: 18.08.2026

Hasip ile Nasip Çorum'da sete çıktı

Hasip ile Nasip Çorum’da sete çıktı
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Alper Kul (Nasip), Toygan Avanoğlu (Hasip), Didem Balçın (Perihan) ve Ufuk Özkan'ın (Kaymakam) başrollerini paylaştığı Hasip ile Nasip filminin çekimleri Çorum'da başladı. Filmin yapımcısı Vahdet Erdoğan, "Filmlerimizde Anadolu'yu yansıtmak hedefimiz doğrultusunda Boyabat ve Sivas'tan sonra bu filmimizi Çorum'da çekiyoruz. Sosyal medyadan yaptığımız mini ankette Çorum'dan çok mesaj aldık ve gerçekten büyük bir ilgiyle karşılandık. Oyuncularımız da çok iyi uyum sağladı" dedi. Film, 16 Ekim'de vizyona girecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Hasip ile Nasip Çorum'da sete çıktı
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