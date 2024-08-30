Hasret 2 Eylül’de bitiyor

2 Eylül pazartesi günü atv ekranında gündüz kuşağı yeni sezonu başlıyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' saat 10.00'dan itibaren atv ekranında seyirciyle buluşacak. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol, saat 16.00'dan itibaren sevenleriyle buluşacak. Erol bu sezon da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri 'Esra Erol'da bulmaya devam edecek.