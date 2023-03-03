Hastanede depremzede çocuklarla ilgilendi

Oyuncu Hatice Şendil depremzede çocukları ziyaret etti. Şendil, çocukların resimleriyle duygusal bir paylaşım yaptı: ''Kayıplarımızın emanetleri var bize. Keşke bir çare olsa da herkesin acısını azaltabilsek, zamanı geri alsak, kimsenin gözünde yaş yüreğinde korku olmasa, keşke huzurla uykuya dalabilse evlatlar. Hastaneye ziyarette bulunduk, oyun oynadım Mehmet Ali'yle, Ayşegül'le boya yaptım, Yasemin'le Fenerbahçe'yi konuştuk. Enkazdan günler sonra çıkan bir minik 'Biliyor musun ben mucizeyim' dedi. Mucize'yi gördüm gözlerde... Onlar mucize ve onların kendi güçlerinin farkına varması için desteğimize ihtiyaçları var. Bugün hayatımın en anlamlı günlerinden biriydi."