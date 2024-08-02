Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in kulaklıksız ve ekipmansız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yapmasının yankıları sürüyor.Tüm dünyada viral olan Dikeç'in rahat tavırları ülkemizde de bir akıma dönüşmek üzere. Akımın öncüsü Nurgül Yeşilçay oldu. Ünlü oyuncu bir eli cebinde bulaşık yıkarken çektiği videoyu "Türküz, bundan sonra böyle" yorumuyla paylaştı. Yeşilçay "Havalı olmuş mu hocam" diyerek Dikeç'i de etiketlemeyi unutmadı.