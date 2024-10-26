Hayat bir tiyatro sahnesi gibi

HÜLYA Koçyiğit, her pazar yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde, Türk sinemasının değerli oyuncusu, ressam Avni Arbaş'ın kızı Zerrin Arbaş'ı ağırladı. Paris'te dünyaya gelen ve doğumu sırasında annesini yitirdiği için annesinin adını alan sanatçı Zerrin Arbaş, trajik doğum hikayesine dair duygularını paylaştı. Arbaş, "Kader diye bir şey var. Ona inanmak lazım. Hayatı bir tiyatro sahnesi gibi düşünüyorum, rolümüz bitince gidiyoruz. Hayat bir yolculuk ve bunu kabul eden insanlar sapasağlam yola devam eder" ifadelerini kullandı. Anneannesi ve büyük babası tarafından büyütüldüğünü ifade eden Arbaş, "Onlar da kızlarını kaybettikleri için beni kendi kızları yerine koydular. Her zaman üzerime titrediler, ben annesizliği tatmadım. Anneanneme 'Anne' derdim" diye ekledi.