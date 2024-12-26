Hayatı film oluyor

Adnan Şenses'in ölümünün üzerinden 11 yıl geçti. 78 yaşında hayatını kaybeden Şenses, kariyerine sayısız plak ve albüm sığdırmış, unutulmaz onlarca esere imza atmıştı. Eşi Lale Şenses, ünlü sanatçının hayatının film olacağını açıkladı. Bursa'nın Trilye Köyü'nde doğan ve gerçek adı Adnan Ertuğran olan sanatçının, sesi beğenilmediği için gazinolarda çay ve temizlik işlerine bakarken, şarkıcılığa yükseliş hikayesi filmde anlatılacak. Film, Yeşilçam tadında bir proje olacak.

'SENSİZLİK ÇOK ZOR'

Şenses, hastalık sürecinde verdiği son röportajda "Sakın arkamdan ağlamayın, ağlasanız da geri gelmeyeceğim" demişti. Eşi Lale Şenses'e bu konuşma hatırlatıldığında "Onsuz yaşamak çok zormuş. Çok özlüyorum. Röportajı her izlediğimde aynı duygudayım, çok özledim nasıl ağlamam tek tesellim onun gibi muhteşem birinin 25 yıl eşi olabilmek... Nurlar içinde uyu canım" dedi.