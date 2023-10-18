Hayranlarından Madonna’ya büyük tepki! Müzik yasağı saatini aşınca affetmediler!

65 yaşındaki pop müziğin kraliçesi, pazar günü konseri 22.30'da bitirmesi gerekirken 23.00'te bitirdi. Konsere geç çıktığı için yasak saatini aşan Madonna, sonrasında gösteriyi aniden bitirdi ve konser listesindeki dört şarkıyı söyleyemedi. Konserin yarıda kesilmesi ise hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Öfkeli hayranlar, Madonna'nın sahneye zamanında çıkması halinde iki saatlik gösterisini tamamlayabileceğini, ancak kendisini sahnede görebilmek için saat 21.00'e kadar beklediklerini belirtti. Konser sonrası sosyal medyadan Madonna'yı eleştiri yağmuruna tutan müzikseverler, konserin yarıda kesilmesinden dolayı bilet paralarının da iade edilmesini istedi. Seyircilerin konser için 1300 sterlin (44 bin TL) para ödediği öğrenildi.