‘Hayvan ve çocukların korunduğu bir dünya dilerim’

'Vermem Seni Ellere'nin çekimleri Ordu'da tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Buse Meral, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girdi. Meral'e, ekip arkadaşları sette sürpriz doğum günü yaptı. Oyuncunun doğum günü pastasındaki fotoğrafı dikkat çekerken, yönetmen Ali Balcı'nın 'Geleceğe hep böyle umutla bakman dileğiyle Zeliş'imiz' diye yazdırması Meral'i duygulandırdı.Yeni yaşı için pastasını üfleyen Meral'i partneri Emre Bey de yalnız bırakmadı. Doğum günü dileklerinin gizli kalmasına inandığını söyleyen güzel oyuncu, "İlk kez bu yıl dileğimi dile getiriyorum. Çocukların, hayvanların ve kadınların zarar görmediği, hayvan ve çocuk haklarının korunduğu bir dünya diledim" dedi. Set dışında da uyum içinde olan dizi oyuncuları, Ordu'da diziden arta kalan zamanlarında keyifli zaman geçirmeyi ihmal etmiyor.