‘Hem anksiyete hem gastroenterit beni bitirdi’

İngiliz şarkıcı Frankie Bridge, son günlerde hem fiziksel hem de mental olarak zor günler geçirdiğini açıkladı. 36 yaşındaki şarkıcı, mide ve bağırsakları etkileyen gastroenterit hastalığının, kendisini tamamen tükettiğini ve bağışıklık sistemini günden güne zayıflattığını anlattı. İki çocuk annesi sanatçı ayrıca yıllardır anksiyete bozukluğuyla mücadele ettiğini de paylaştı. Yoğun kaygı nedeniyle kendisini devamlı telkin etmek zorunda kaldığını söyleyen Bridge, "Yatağa girip ağlamak, yemek yemek istememek... Eskiden bunun anormal bir durum olduğunu fark etmiyordum" ifadelerini kullandı.