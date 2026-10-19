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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Her şey altüst oluyor

‘Altı Üstü İstanbul’da bu akşam; Uzay, Hikmet’ten gerçekleri öğrenmek için zor bir kararın eşiğindedir. Yapacağı seçim Naz ve Melek’i tehlikeye atınca Hasan ve Emir onu durdurmaya çalışacak. Ancak olaylar çığırından çıkacak ve her şey felakete dönüşecek.

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Her şey altüst oluyor
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Emir'in yaşadığı haberiyle mahallede yas, yerini davullu zurnalı kutlamaya bırakır. Ancak kavuşmanın mutluluğuna öfke ve hesaplaşmalar da karışır. Bayram, kendisinden saklananların hesabını sorarken; Uzay, arkadaşlarından beklemediği bir sevinçle karşılanır. Naz ve Fahriye hiç hesapta yokken yakınlaşır. Bu yakınlaşma Naz'ı uzak durmaya çalıştığı geçmişle yüzleştirirken Emir'in kendisinden vazgeçmemekteki kararlılığı onu köşeye sıkıştırır. Hasan, Esra'yı bulmak için Uzay'la hareket eder. Mahallede Nihal'in nişanı coşkuyla kutlanırken, sevenler sevdiklerine kavuşur ancak Bayram'ın geçmişteki günahları bu mutluluğa gölge düşürür. Uzay, Hikmet'ten gerçekleri öğrenmek için zor bir kararın eşiğindedir. Yapacağı seçim Naz ve Melek'i tehlikeye atınca Hasan ve Emir onu durdurmaya çalışır. Ancak olaylar çığırından çıkar... atv 20.00

#ATV
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Her şey altüst oluyor
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