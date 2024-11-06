Her türlü oyun bu ‘Holding’de

atv'nin yeni dizisi 'Holding'in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, yönetmenliğini Barış Yöş'ün yaptığı dizi, gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirecek.Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi, nefes kesecek. Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır.Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulacak. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve gerçek yüzleri ortaya çıkacak. Ve acımasız bir taht kavgası başlayacak. Aydan, bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, merakla izlenecek.