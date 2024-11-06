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Giriş Tarihi: 7.11.2024

Her türlü oyun bu ‘Holding’de

atv’nin yeni dizisi ‘Holding’ tanıtımının yapılmasıyla dikkatleri üzerine çekti. “Bir gün denizden bir kız gelir” sloganıyla yola çıkan dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ gibi reytingleri altüst edecek isimler var

Her türlü oyun bu ‘Holding’de
atv'nin yeni dizisi 'Holding'in ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, yönetmenliğini Barış Yöş'ün yaptığı dizi, gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirecek.




Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi, nefes kesecek. Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır.




Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulacak. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve gerçek yüzleri ortaya çıkacak. Ve acımasız bir taht kavgası başlayacak. Aydan, bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, merakla izlenecek.

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Her türlü oyun bu ‘Holding’de
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