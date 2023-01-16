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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Hera ve Ozan Doğulu yaş günlerini birleştirdi

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, 51'inci yaş günü için 80'ler konseptli bir parti organize etti. Doğulu, parti öncesi sevgilisi Hera ile poz verdi. Ünlü müzisyen, "Hera ile aranızdaki boy farkının konuşulması hakkında ne diyeceksiniz?" sorusuna, "Bunu konuşanlar geri zekalı diye düşünüyorum. Aşık olmanın boy ile ne alakası var? Minyon tipli biriyim. Uzun boylu birini buldum" diye cevap verdi.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Hera ve Ozan Doğulu yaş günlerini birleştirdi
DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera, doğum günlerini 80'ler konseptinde birleştirerek Yeniköy'de yer alan bir mekanda kutladı. Doğulu'nun ailesi ve kızlarıyla kutlanan partiye; Cem Belevi, Fatih Ürek, Burak Kut, Önder Öztarhan, Ümit-Başak Davala da katıldı. Doğulu, "Hera ile aramızda 3 hafta vardı. Küçük kızımın da doğum günü 2 gün önce. Hepsini bir arada kutlamak istedik. 80'ler konseptli bir parti yaptık. Ben o dönemlerde de böyleydim, böyle giyiniyordum. Göz makyajım hariç. Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğim için de şükrediyorum" dedi. Doğulu, sevgilisi ile aralarındaki boy farkının çok konuşulmasıyla ilgili de "Konuşanlar gerizekalı diye düşünüyorum. Aşık olmanın boy ile alakası var mı?" diyerek güldü.
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Hera ve Ozan Doğulu yaş günlerini birleştirdi
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