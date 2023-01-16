Hera ve Ozan Doğulu yaş günlerini birleştirdi

DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera, doğum günlerini 80'ler konseptinde birleştirerek Yeniköy'de yer alan bir mekanda kutladı. Doğulu'nun ailesi ve kızlarıyla kutlanan partiye; Cem Belevi, Fatih Ürek, Burak Kut, Önder Öztarhan, Ümit-Başak Davala da katıldı. Doğulu, "Hera ile aramızda 3 hafta vardı. Küçük kızımın da doğum günü 2 gün önce. Hepsini bir arada kutlamak istedik. 80'ler konseptli bir parti yaptık. Ben o dönemlerde de böyleydim, böyle giyiniyordum. Göz makyajım hariç. Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğim için de şükrediyorum" dedi. Doğulu, sevgilisi ile aralarındaki boy farkının çok konuşulmasıyla ilgili de "Konuşanlar gerizekalı diye düşünüyorum. Aşık olmanın boy ile alakası var mı?" diyerek güldü.