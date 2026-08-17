Herkes bir yerde

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ikiz kız kardeşi Deniz Küçükköse ile tatile çıktı. Tek yumurta ikizi olan kardeşler, fotoğraf çektirmek için yanlarına gelenleri geri çevirmedi.

2024 yılında evlenen Burak–Gizem Sergen çifti, tatil için gittikleri Yunanistan'dan döndü. Çift, birlikte İstanbul turuna çıktı.

Oyuncu Burak Çelik, 1 yaşına basan oğlu Aslan'ı dondurmacıya götürdü.

2020 tarihinde işadamı Mehmet Ali Çebi ile evlenen Selin Demiratar, uzun süre sonra ortaya çıktı. Oyuncu, tatil için Bodrum'u seçti.

İsmail YK, Mısır'a gitti. Şarkıcı, 39 derece sıcak altında ailesiyle birlikte Giza Platosunu gezdi. 6'DA6

Komedyen Onur Atilla, 2024 yılında 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile boşanmış ve 1 yıl sonra yeniden bir araya gelmişti. Çift, çocuklarının doğum gününü kutladı.