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Giriş Tarihi: 11.11.2026

Hesaplaşma felakete dönüştü

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Hesaplaşma felakete dönüştü
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ATV'NİN sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul', heyecan dolu yirminci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uzay'ın kurduğu tuzakları ortaya çıkaran Emir, hesap sormak için karşısına çıktı. İkili arasındaki hesaplaşma, araya giren Hasan'ın da dahil olduğu boğuşmada Uzay'ın yaralanmasıyla sonuçlandı. Bora'yı köşeye sıkıştıran Emir ve arkadaşları, Uzay'a suçlarını itiraf ettirip ses kaydı almasını istedi. Mecburen kabul eden Bora'nın getirdiği kayıt; doping tuzağından Sado ve Mert'e kurulan tuzağa, Emir'in gasp edilmesinden taksinin yakılmasına kadar bütün planları açığa çıkardı. Bölümün finalinde Emir, Uzay'a ses kaydını dinletti. Suçlarının ortaya çıktığını anlayan Uzay, kontrolünü kaybederek cam bir şişeyi kırdı ve Emir'i tehdit etti. Melek'in yardım çağrısıyla odaya gelen Hasan, bastonuyla araya girdi. Ancak yaşanan boğuşmada kırık şişe Uzay'ın karnına saplandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL
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Hesaplaşma felakete dönüştü
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