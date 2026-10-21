Heyecan ve reyting tavan yaptı

atv'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu 17. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Emir'in mahalleye dönüşü sevinç yaratırken, kardeşini bulmak için Hikmet'le anlaşan Uzay'ın kararı herkesi tehlikeye attı. Hikmet'in son sözleri ise bölümün çarpıcı finaline damga vurdu. Altı Üstü İstanbul, aldığı izlenme oranlarıyla pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu. "Altı Üstü İstanbul" 17.bölümü ile; Tüm Kişiler'de yüzde 7,47 izlenme oranı ve yüzde 21,33 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 6,66 izlenme oranı ve yüzde 18,74 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci sıraya yerleşti. Emir'in yaşadığını öğrenen ailesi büyük mutluluk yaşarken Uzay, babasını gizlice takip ederek annesini hayatta buldu. Kardeşi Can'ın da yaşadığını öğrenen Uzay, onun kimliğini öğrenmek için Hikmet'in teklifini kabul etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör