Haberler Günaydın Haberleri 'Hiç beklemediğin anda...' Gökhan Keser aşkını ilan etti: İşte güzel sevgilisiyle ilk romantik kare!
Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:20 Son Güncelleme: 06.11.2026 10:24

"Hiç beklemediğin anda..." Gökhan Keser aşkını ilan etti: İşte güzel sevgilisiyle ilk romantik kare!

Yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Gökhan Keser, uzun süren yalnızlığına son verdi. Kalbinin kapılarını yeniden aralayan 39 yaşındaki ünlü isim, sevgilisiyle ilk kez romantik bir kare paylaşarak ilişkisini resmi olarak ilan etti.

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Hiç beklemediğin anda... Gökhan Keser aşkını ilan etti: İşte güzel sevgilisiyle ilk romantik kare!
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Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri olan, hem oyunculuk hem de müzik kariyeriyle adından söz ettiren Gökhan Keser; özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle magazin gündeminde yer aldı.

Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla hayranlarını şaşırttı

Ünlü isim aşkını bu pozla duyurdu.

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"HİÇ BEKLEMEDİĞİN ANDA BAŞLAR"
Gökhan Keser, sosyal medya hesabından sevgilisi ile çekilen samimi ve romantik pozunu yayımladı.

Keser gönderisine düştüğü "Bazı hikayeler hiç beklemediğin anda başlar" notuyla dikkat çekti.

Çiftin mutlu halleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

HAYRANLARINDAN TEBRİK MESAJLARI GELDİ
Ünlü oyuncunun aşkını ilan ettiği bu özel paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Takipçileri çiftin mutluluğuna ortak olurken, "Mutluluğunuz daim olsun" mesajlarıyla ünlü şarkıcıya desteklerini iletti.

Gökhan Keser, Selena dizisiyle ekranların en sevilen isimlerinden biri olmuştu.

Hem oyunculuğu hem de şarkıcılığı ile popüler olan ünlü isim özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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