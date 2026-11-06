"Hiç beklemediğin anda..." Gökhan Keser aşkını ilan etti: İşte güzel sevgilisiyle ilk romantik kare!

Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri olan, hem oyunculuk hem de müzik kariyeriyle adından söz ettiren Gökhan Keser; özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle magazin gündeminde yer aldı.
Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla hayranlarını şaşırttı
"HİÇ BEKLEMEDİĞİN ANDA BAŞLAR"
Gökhan Keser, sosyal medya hesabından sevgilisi ile çekilen samimi ve romantik pozunu yayımladı.
Keser gönderisine düştüğü "Bazı hikayeler hiç beklemediğin anda başlar" notuyla dikkat çekti.
Çiftin mutlu halleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
HAYRANLARINDAN TEBRİK MESAJLARI GELDİ
Ünlü oyuncunun aşkını ilan ettiği bu özel paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.
Takipçileri çiftin mutluluğuna ortak olurken, "Mutluluğunuz daim olsun" mesajlarıyla ünlü şarkıcıya desteklerini iletti.
Gökhan Keser, Selena dizisiyle ekranların en sevilen isimlerinden biri olmuştu.