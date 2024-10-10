Hikayesiyle ve müzikleriyle kalplere dokunacak

18 Ekim'de seyirciyle buluşacak olan Sinehane yapımı 'Kayıp Kamyon' filmi müzikleri ile de çok konuşulacak. Filmin ilk soundtrack klibi yayınlandı. Filmin başrol oyuncularından Ülkü Hilal Çiftçi'nin seslendirdiği 'Kimseye Etmem Şikayet' film için yeniden düzenlendi. Şarkının orijinal bestesi 1890 yılında henüz 14 yaşındayken istemediği bir evliliğe zorlanan İhsan Raif Hanım'a ait.Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayat verdiği 'Zeynep' karakteri de, İhsan Raif Hanım ile aynı yaşlarda, onun gibi hayatın acı yüzüyle erken yaşta tanışmış genç bir kız. Kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye taşıyan filmde kullanılan tüm şarkılar, özenle seçilmiş ve çok ince düşünülmüş göndermelerde bulunuyor. Kayıp bir kamyonu bulmak için yola çıkan bir dede-torunun hikâyesini anlatan filmde Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Cığacı yer alıyor.