‘Hırsız’ diye suçladı cezayı yedi

'Ay Tenli Kadın' adlı şarkıyla ünlenen Ufuk Beydemir ile menajeri, parçanın düzenlemesinin kendisine ait olduğunu savunan Ali Kartal'ın sosyal medyadan ve kişisel telefonları üzerinden yaptığı hakaret içeren paylaşımlarına dava açmıştı. Ali Kartal, sosyal medya üzerinden "Ufuk ile 2007'de tanıştık. 2013 yılında 'Ay Tenli Kadın' parçasını bana söyledi ve ben de şarkıyı düzenledim. Beydemir bir anda viral olmasından sonra kendini büyülü müzik piyasasının ortasında buldu. Haklarım gasp edildi" demişti.

Kartal, davanın yanı sıra sosyal medyadan Beydemir ve Akıncı için hakaret ve tehdit içeren mesajlar paylaşınca Beydemir, Kartal'a karşı uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı. Taraflar arasında dava devam ederken Kartal'ın hakaret ve tehdit içerikli açıklamalarını sürdürmesi üzerine Beydemir ve menajerinden karşı hamle geldi. Şarkıcı ve menajeri, Kartal'ın kendilerini asılsız şekilde suçladığını ve sürekli olarak sosyal medya üzerinden "Ufuk hırsızı, sabıkalı dolandırıcı Engin Akıncı" gibi ifadeler kullandığını belirterek, hakaret, tehdit ve kişilerin huzur ve sükunetini bozma suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'KENDİME YEDİREMEDİM'

Savcılık soruşturma sonunda Ali Kartal hakkında 'Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Ali Kartal, 11 yıl polis teşkilatından çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve müzik sektörüne girdiğini anlattı. Müzik alanında tecrübesi olmadığı için Ufuk Beydemir ve Engin Akıncı tarafından dolandırıldığını belirten Kartal, "Haklarım verilmedi. Kendime yediremediğim için o ifadeleri kullandım" diye konuştu. Savcı mütalaasında Kartal'ın üzerine atılı suçu işlediğini belirterip cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme Kartal'ın 109 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

'NAYLON ÜNLÜ'

Ufuk Beydemir şikayetinde Ali Kartal'ın şahsi telefonuna, "Hırsızlık yaparak naylon bir ünlülüğe kavuştuğunu zanneden ezik, alçak, sindi, tilki, yılan" şeklinde mesaj atarak hakarette bulunduğunu, daha sonra ise sosyal medyada farklı hakaret içerikli sözlerle şahsını hedef aldığını belirtti. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ali Kartal söz konusu mesajları kendisinin attığını kabul etti.