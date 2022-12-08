Hızlı çapkın Allan Hakko! Merve Oflaz’ı unutturan kraliçe!

Allan Hakko ile eski Survivor yarışmacısı ve oyuncu Merve Oflaz, yaklaşık iki yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Daha önce de Burcu Esmersoy ile aşk yaşayan Allan Hakko'nun adı şimdi de tescilli güzel Tara de Vries anıldı.
Geçtiğimiz aylarda Merve Oflaz'dan ayrılan işadamı Allan Hakko, Etiler'deydi. Bir gece kulübünde Türkiye 2. güzeli Tara de Vries ile eğlenen Hakko, çıkışta arabasını mekanın kapısına kadar yanaştırdı ve tek başına oradan ayrıldı.
Daha sonra mekanın kapısına yanaşan taksiye binen Tara de Vries, soruları yanıtsız bıraktı.
TARA DE VRİES KİMDİR?
Tara de Vries 6 Ekim 1998 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Annesi 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'dır. 2018 Miss Turkey Güzellik yarışmasında ikincilik derecesini kazanarak Tayland'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Liseyi Hollanda'da tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde bir sene okudu. Devamında ilgi duyduğu alana yönelerek, eğitimine Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde devam eden Tara de Vries, Türk/Hollanda çifte vatandaşıdır.
Süeda Çil'den kamera önü ve drama eğitimi alan Tara de Vries, Dialog Anlatım İletişimde Oyunculuk ve Diksiyon Eğitim Programı'nı tamamladı. Selim Bayraktar ile oyunculuk eğitimi özel dersleri aldı. Tara de Vries aynı zamanda binicilik, çim hokeyi, kayak, okçuluk, dalış sporlarıyla ilgilenmektedir.