Hollywood grevi Venedik Film Festivali’ni de vurdu

RUS haber ajansı Sputnik'in haberine göre; Venedik Film Festivali'nin açılış filmi 'Challengers' olacaktı. Ancak ABD'de yaşanan grev nedeniyle açılış filminin Edoardo De Angelis imzalı 'Comandante' olmasına karar verildi. 63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular grev yapıyor. Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği üyelerinin film prömiyerlerine katılması, röportaj vermesi, festivallere katılması yasak. 'Challengers'ın oyuncuları Zendaya, Josh O'Connor ve Mike Faist bu kurallar kapsamında festivale katılamayacak.