Hollywood yıldızlarının en tuhaf takıntıları

Hollywood yıldızları sık sık kusursuz yaşamları, büyüleyici kırmızı halı görünümleri ve lüks yaşam tarzlarıyla isimlerinden söz ettirirler. Ancak perde arkasında, onların da sıradışı alışkanlıkları ve takıntıları var. İşte starların en ilginç alışkanlıkları...Bazıları kahvaltıyı aceleyle geçiştirir, bazıları da uzun uzun tadını çıkarır. Ama Michelle Williams için kahvaltı rutini çok farklı bir boyutta! Ünlü oyuncu, duşta kahvaltı yapmayı seviyor. Üstelik sadece bir şeyler atıştırmakla kalmıyor; kahvesini içiyor, dişlerini de fırçalıyor.Emma Stone, çocukluk alışkanlıklarından tam olarak kurtulamamış. Güzel oyuncu, 11 yaşına kadar parmağını emdiğini ve bunu yapmanın ona hâlâ iyi hissettirdiğini söylüyor. Emma'nın stresle başa çıkma yöntemi belki de bu!Moda dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Heidi Klum, tam bir uyku delisi. Her akşam saat 20.00'de uyuyakalıyor! Akşam yemekleri, gece davetleri ya da TV programları umurunda değil; saat 20.00 olduğunda yatağa giriyor.Rock müziğin asi prensesi Avril Lavigne, sahne enerjisiyle değil, koalalara olan büyük sevgisiyle de dikkat çekiyor. Öyle ki, bu sevimli hayvanlara duyduğu hayranlık, onun en sevdiği ülkeyi bile belirlemiş: Avustralya!Beyonce, güçlü görünse de, çocukluk travmaları bazı takıntılar geliştirmesine neden olmuş. Okulda arkadaşlarının kulaklarıyla alay etmesi yüzünden saç modeli seçimlerinde aşırı hassas. Beyonce saçlarını kulaklarını kapatacak şekilde yapıyor.Bazıları klasik arabaları, bazıları ise sanat eserlerini koleksiyonuna ekler. Tom Hanks ise daktilolara olan tutkusunu koleksiyonculuğa dönüştürmüş. Ünlü oyuncu, onlarca farklı modelde eski daktiloları topluyor ve bu makinelerin yazıya olan sevgisini pekiştirdiğini söylüyor.