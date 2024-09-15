‘Hükümet Bey’ setinde paranormal olaylar

'HükümetBey' filminde komedi için çekilen korku sahneleri gerçek oldu. Filmin oyuncuları ve yapım ekibi, komedi için çektikleri korku sahnesinde paranormal olaylara şahit oldu. Tarihten izler taşıyan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çekilen filmde terk edilmiş köy sahnelerinde doğaüstü olaylar yaşandı. Filmin yönetmeni Fatih Yıldırım, "Rivayete göre söz konusu köy, doğaüstü varlıkların yaşadığı ve doğaüstü olaylar olduğu için terk edilmiş bir köydü. Tabii biz bu detayı bilmiyorduk. Filmin gece sahnelerini çekerken teknik ekipten durduk yere duvardan düşen oldu. Sorduk, birinin kendisini ittiğini söyledi. Bir başka arkadaş ise durduk yere bulunduğu yerden yuvarlandı, birinin kendisine çelme taktığını söyledi. Dekorlar bozulmaya, sahnelerdeki bazı malzemeler düşmeye başladı. Olayları öğrenen köylüler, doğaüstü olaylar yaşandığı için bu köyün terk edildiğini anlattı. Yani hikâyedeki korku sahnelerini ekip olarak gerçekten yaşadık" dedi.