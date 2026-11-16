Hülya Koçyiğit'ten COP31'de dikkat çeken sözler: "Dünyanın sonsuz kaynakları yok"

Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit de COP31 kapsamında düzenlenen 'Dünya Ortak Evimiz' başlıklı etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, başrolünde yer aldığı ve Türk sinemasına uluslararası alanda ilk ödülünü kazandıran Susuz Yaz filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

COP31'in önemine değinen Koçyiğit, "Dünyanın sonsuz kaynakları yok. COP31 organizasyonu bunun bilincinde olup bunu bize ciddi ciddi düşündürdü. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın diğer ülkelerinde de ciddiyetle ele alınıyor" dedi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör