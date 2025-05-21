Hünel kardeşlerin anne acısı

ASLI-Saruhan Hünel kardeşlerin anneleri Şükran Hünel, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Abisi Saruhan Hünel ile birlikte taziyeleri kabul eden Aslı Hünel, annesinin tabutu başında baygınlık geçirdi. Hünel'i kucağına alan eşi Savaş Yurtsever onu cenaze alanından uzaklaştırdı. Anne Hünel, Büyükçekmece Celaliye Yani Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Hünel kardeşleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Talat Bulut, Murat Başaran, Lara ve Ferman Toprak yalnız bırakmadı.