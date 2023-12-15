İBB’den bir skandal daha

Diyarbakır'da 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şarkıcı Rojda Şenses, İstanbul'da ücretsiz bir konser verdi. Sultangazi'deki İBB'ye ait Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin masrafları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.Sık sık terör örgütü propagandası yapmasıyla tanınan şarkıcının İBB konserinde sahneye çıkması sanatseverlerin de tepkisini çekti. Sosyal medyada 'İstanbullunun parası terör örgütü yandaşlarına gidiyor','İstanbul'un bir an önce terör örgütü destekçisinden kurtulması lazım' şeklinde yorumlar yapıldı. Şenses, 24 Ocak'ta ise CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde sahneye çıkacak.