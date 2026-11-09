‘İbrahim Bey çok iyi bir baba’

İbrahim Tatlıses
'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Etiler
'de yeni kurduğu yapım şirketinde konuştu. Eski eşiyle aralarının iyi olduğunu belirten Yıldız, "İbrahim Bey güzel bir iş yapacağıma inanıyor. Geçmişte yaşadığımız evlilik haricinde artık yıllardır birbirini tanıyan ve ortak bir çocuğu olan çok iyi dostuz. O karı koca ilişkisi bir süre sonra bitiyor, birbirine yoldaş oluyorsun" dedi. Tatlıses'in kızlarıyla çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Yıldız, "İbrahim Bey çocukları için elinden gelenin en iyisini yapan bir baba" dedi.