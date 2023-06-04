İbrahim Erkal’a ‘Hürmet’

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017'de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan özel bir saygı albümüyle anılıyor.3 bölümden oluşan albümün dinleyici ile buluşacak ilk üç sanatçısı, Gökhan Türkmen, Bilal Sonses ve Serkan Kaya.Kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar, dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulacak.