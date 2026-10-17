İbrahim Tatlıses ve Kadıköy Boğası İzmir’de buluştu! AVM çıkışında dikkat çeken görüntü!

Buluşma sırasında Başaran'ın usta sanatçıya kendi hayat hikâyesini anlattığı ve bir şarkı seslendirdiği öğrenildi. Geleceğe yönelik planlarından da bahseden sosyal medya fenomeni, nişanlısı Rabia ile 2030 yılının mayıs ayında evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Başaran ayrıca evliliğinin ardından kendisine 1 milyon TL değerinde, ikinci el ve 2025 model Fiat Doblo almayı planladığını dile getirdi.