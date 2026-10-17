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Giriş Tarihi: 17.10.2026 10:12 Son Güncelleme: 17.10.2026 10:13

İbrahim Tatlıses ve Kadıköy Boğası İzmir’de buluştu! AVM çıkışında dikkat çeken görüntü!

Geçtiğimiz nisan ayında safra kesesi ameliyatı geçiren ve tedavi sürecine devam eden usta sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir’de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sosyal medyada paylaşımlarıyla tanınan ve “Kadıköy Boğası” lakabıyla bilinen Mustafa Başaran ile bir araya gelen 74 yaşındaki sanatçı, buluşmanın ardından gündem oldu. AVM çıkışında yardımcılarının desteğiyle tekerlekli sandalyeye alınan Tatlıses, daha sonra aracına kadar götürüldü.

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İbrahim Tatlıses ve Kadıköy Boğası İzmir’de buluştu! AVM çıkışında dikkat çeken görüntü!
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Müzik dünyasının "İmparator" lakaplı ismi İbrahim Tatlıses, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını endişelendirmişti. Yurt dışı turnesinin ardından evinde rahatsızlanan 74 yaşındaki sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat geçiren Tatlıses, operasyonun başarılı geçmesinin ardından 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde taburcu edilmişti.

Ameliyat sonrası yaşadığı güç kaybı nedeniyle doktor tavsiyesiyle fizik tedavi görmeye başlayan İbrahim Tatlıses, ilerleyen süreçte yeniden hastaneye yattığını açıklamıştı. Tedavisine İzmir'de devam eden usta sanatçı, bu kez bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

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KADIKÖY BOĞASI İLE BİR ARAYA GELDİ

İbrahim Tatlıses'in yanında, sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran da bulunuyordu. İkilinin bir araya geldiği anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak ilgi gördü.

Kadıköy Boğası ile İbrahim Tatlıses buluştu! O anlar gündem oldu | Video

Buluşma sırasında Başaran'ın usta sanatçıya kendi hayat hikâyesini anlattığı ve bir şarkı seslendirdiği öğrenildi. Geleceğe yönelik planlarından da bahseden sosyal medya fenomeni, nişanlısı Rabia ile 2030 yılının mayıs ayında evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Başaran ayrıca evliliğinin ardından kendisine 1 milyon TL değerinde, ikinci el ve 2025 model Fiat Doblo almayı planladığını dile getirdi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ARACINA GÖTÜRÜLDÜ

Alışveriş merkezindeki buluşmanın ardından çıkışa yönelen İbrahim Tatlıses, yardımcılarının desteğiyle tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Usta sanatçı, buradan aracına kadar eşlik edilerek götürüldü.

Fizik tedavisi devam eden Tatlıses'in AVM'deki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kadıköy Boğası olarak tanınan Mustafa Başaran ile gerçekleştirdiği buluşma da magazin gündeminde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#İBRAHİM TATLISES

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İbrahim Tatlıses ve Kadıköy Boğası İzmir’de buluştu! AVM çıkışında dikkat çeken görüntü!
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